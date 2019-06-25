Fed Başkanı Powell’dan enflasyon açıklaması!

Enflasyon beklentilerinin yüzde iki seviyesine yakın bir noktada çıpalandığını belirten Powell, “Enflasyon 2018’de yüzde iki seviyesine yakın bir seyir izlerken 2019’da daha düşük bir noktada. Enflasyondaki düşüş umulandan daha kalıcı olabilir. FOMC, enflasyonun yüzde iki seviyesine dönmesi konusunda hala olumlu. Enflasyon eğilimleri, para politikasında gevşeme için bir argümandır” ifadesini kullandı.

Jerome Powell, ABD ekonomisine yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını ve son zamanlarda politika yapıcılar arasında faiz indirimine gidilmesi fikrinin güçlendiğini söyledi.

Powell, “Fed, verileri yakından izliyor ve buna uygun davranıyor. Ve bekleyip görmek istiyoruz, çünkü son dönemdeki değişiklikler son derece hızlı” şejkinde konuştu.

Powell, “Krizden bu yana nötr faiz oranı önemli ölçüde düştü. Ticarete yöneliklendişeler son Bej Kitap’ta artmıştı. Finansal koşullardaki sürekli değişiklikleri bulmaya çalışıyoruz çünkü piyasalar risklere karşı hassas ya da coşkulu olabilir” dedi.

Ekonomiyi daha iyi anlamak için büyük verilere baktıklarını söyleyen Jerome Powell, “Getiri eğrisi finansal durum içinde baktığımız bir noktadır. Fed, şirketlerden daha güncel veriler elde etmek için çalışıyor” şeklinde konuştu.

BloombergHT

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