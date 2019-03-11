Fed Başkanı Powell’den faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerom Powell, dün CBS News’un 60 Minutes programında yaptığı söyleşide, faizlerin mevcut durumda bulunduğu seviyeyi “uygun” ve “neredeyse nötr” olarak nitelendirdi. Nötr seviye, büyümeyi ne yavaşlatan ne de hızlandıran faiz seviyesini işaret ediyor.

Powell ayrıca Çin ve Avrupa’daki ekonomik yavaşlama ve diğer küresel meselelerin şu anda sağlıklı ABD görünümüne yönelik en büyük riskleri oluşturduğunu, ancak bu noktalarda bile “çok olumsuz sonuçların” yaşanmayabileceğini söyledi.

“TRUMP İLE İLGİSİ YOK”

Powell geçen yıl dört kez faiz artırdığı için Fed’i “çılgın” olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına ilişkin doğrudan yorum yapmasının “uygun” olmadığını söyledi. Fed’in mevcut durumda yüzde 2.25 ila 2.5 arasında olan federal faiz oranı, tarihsel standartların oldukça altında kalmaya devam ediyor.

Powell ancak Trump’ın yasa gereği kendisini politika anlaşmazlığı nedeniyle görevden alma yetkisine sahip olduğunu düşünmediğini söyledi.

Fed’in son dönemde faiz oranlarına ilişkin yaklaşımını “sabırlı” olarak değiştirmesine rağmen; Powell faiz artırımlarına ara vermelerinin Trump ile ilişkili olmadığını belirterek, Fed’in faiz oranlarına karar verirken “hiçbir zaman” “siyasi değerlendirmeleri” hesaba katmadığını ifade etti.

REUTERS