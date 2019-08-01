Fed sonrası kafalar karıştı! Dolar tekrar tırmanır mı?

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından dün akşam düzenlediği basın toplantısında, “Şunu açıkça belirteyim, bu uzun süreli faiz indirimlerinin başlangıcı anlamına gelmiyor” dedi, ancak “Sadece tek bir faiz indirimi yapılacak demedim” ifadesini de kullandı.

Powell faiz indirimini “para politikasında döngü ortası ayarlaması” olarak niteledi. Yatırımcılar ise bunu sert faiz indirimlerinin yakın vadede gerçekleşmeyeceği olarak yorumladı.

Dolar/TL saat 10:09 itibariyle 5.5915/5.5931’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Dolar, Fed’in faiz indirmesi ancak Powell’ın uzun sürecek bir faiz indirim sürecinin başlamadığını ifade etmesinin ardından euro karşısında iki yılın, yen karşısında iki ayın zirvesine çıktı.

İşlemciler hâlâ bu yıl için bir faiz indirimi daha fiyatlıyor. Ancak Powell’ın açıklamalarından sonra gelecek yıl için faiz indirimi beklentileri zayıfladı.

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DOLARDAKİ TIRMANIŞ UZUN SOLUKLU GÖZÜKMÜYOR

Fed ve diğer büyük merkez bankalarının ekonomiyi desteklemek için para politikalarını gevşetmeleri riskli varlıkların fiyatlarının yükselmesine ve şirket kârlarının artmasına yol açıyor. Ancak ticaret gerilimleri ve ekonomiye olası etkileri göz önüne alındığında varlık fiyatlarındaki artışın daha ne kadar devam edebileceği hakkında şüpheler bulunuyor.

Dünkü enflasyon raporu toplantısında verilen mesajların piyasada olumlu algılandığını, faiz indirimlerinin süreceği beklentisinin de korunduğunu söyleyen Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, “Ancak dün akşam Powell’ın yaptığı açıklamalar Fed’in bir sonraki hamlesinin ne olacağına dair kafa karışıklığına neden oldu. Dolarda gözlenen değerlenmeye karşılık ABD tahvil faizlerinde yukarı hareketin sınırlı kalması dolardaki güçlenmenin uzun soluklu olmayacağını düşündürüyor” dedi.

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“Dolar/TL’de 5.70-5.73 seviyeleri aşılmadıkça yukarı hareketin devamını beklemiyorum ancak dolar güçlenmeye devam ederse kur için sıkıntı. Öte yandan TL’de son dönemde olumlu bir seyir var ki bu da yurtdışı piyasalardaki iyimserlik, baz etkisiyle de olsa enflasyonun düşecek olması ve ülke risk primindeki gerilemeden kaynaklanıyor” diyen Gödek, “İçeride Temmuz ayı enflasyonu önemli olacak ancak asıl olarak odak dışarıya dönecek diyebiliriz. Eylül’deki toplantıya kadar Fed yöneticilerinin açıklamaları ve veriler izlenecek” dedi.

Analistler TL’nin hala yüksek getiri sunmaya devam etmesi, küresel merkez bankaların genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerin TL’ye destek olmaya devam ettiğini belirtiyor.