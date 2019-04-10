Fed tutanakları açıklandı!

Bazı üyler, uluslararası ticaret ve Brexit ile ilgili önemli belirsizliklerin sürdüğünü ve ekonomideki yavaşlama risklerinin azaldığını belirtirken, bir diğer grup, ekonominin yıl sonuna kadar canlanabileceğini ve bunun olası bir faiz oranı artışına gerekçelendirilebileceğini söyledi. Bazı katılımcılar ise para politikasının “her iki yönde de kayabileceği” uyarısı yaptı.

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FOMC üyeleri, yılın ilk çeyreğinde gözlenen zayıflıkların ikinci yarıyı etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirmek için zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiler.