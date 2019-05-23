Fed tutanakları: Faiz oranlarına ilişkin sabırlı yaklaşım “bir süre daha” devam edecek

Fed’in 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yaptığı ve faiz oranlarını sabit tuttuğu toplantının dün yayınlanan tutanaklarında, mevcut durumda yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 aralığında bulunan politika faizini artırma ya da düşürmeye gerek olmamasıyla “Üyeler sabırlı yaklaşımın bir süre daha uygun kalabileceğini gözlemledi” denildi.

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Tutanaklara göre son dönemdeki zayıf enflasyon “birçok katılımcı tarafından geçici olarak görülürken”, finansal piyasalara ve küresel ekonomiye yönelik riskler yatışmış görünüyor.

Analistler, tutanaklarda Fed politikasıyla ilgili çok az yeni şey görürken, bazıları Trump’ın Çin ile ticaret konusunda sert bir yaklaşım benimsemesinden bu yana geçen haftalarda politika yapıcıların görüşlerini değişmiş olabileceğini belirtti.

BİLANÇO DARALTMA ELE ALINDI

Tutanaklar, Fed’in gelecekteki bir ekonomik gerileme ile mücadele etmek için birkaç trilyon dolarlık bilançosunu en iyi şekilde nasıl yapılandırabileceğini araştırdığını gösterdi.

Ancak bilanço daraltma konusunda herhangi bir karar verilmedi.

REUTERS