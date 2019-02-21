Fed tutanakları yayımlandı

Fed’in 29-30 Ocak tarihlerinde yaptığı ve faiz oranlarını yüzde 2.25-2.50 hedef aralığında sabit tuttuğu toplantının yayınlanan tutanaklarına göre, politika yapıcılar küresel yavaşlama da dahil olmak üzere artan riskleri değerlendirirken, faiz oranlarını sabit tutma konusunda çok az risk görüyorlar.

Tutanaklara göre, birçok katılımcı yalnızca enflasyonun beklenmedik bir şekilde artması durumunda faiz artışının gerekli olacağını düşünmesine rağmen, “diğer birçok katılımcı, ekonomi bekledikleri gibi ilerlemesi durumunda, daha sonra federal fonlar için hedef aralığı, bu yılın ilerleyen zamanlarında yükseltmeyi uygun göreceklerini belirtti.

Bu farklı görüşler, Fed’in üç yıllık para politikasını sıkılaştırma döngüsünün henüz sona ermemiş olabileceğini ancak (faiz artırmaya)ara verilmesinin uzatılabileceğini ortaya koyuyor.

Fed, Ocak ayında faiz oranlarını sabit tutarak ve üç yıllık sıkılaştırma politikasına son verebileceğinin sinyalini vererek piyasaları şaşırtmıştı.

Fed’in Ocak ayındaki sabır ifadesine ilişkin konuşan bir grup politika yapıcı ekonominin iyi durumda olduğu konusunda ısrar ettiler.

DENGELEME

Tutanaklara göre Fed politika yapıcıları bilançolarını geçmişte olduğundan daha büyük miktarda bırakma planlarının etrafında biraraya geldiler.

Tutanaklarda “Neredeyse tüm katılımcılar, bu yıldan sonra Fed’in bilanço küçültmeyi bırakma planını çok geçmeden açıklamayı isteneceğini düşündüler” denildi.

Fed, 2007-2009 resesyonun ardından devlet tahvilleri ve menkul kıymetleri aldı, ancak politika yapıcılar bu varlıkları 2017’nin son aylarında azaltmaya başladı.

REUTERS