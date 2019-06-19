Fed’in faiz kararı bekleniyor

ABD Merkez Bankası bu akşam TSİ 21.00’da faiz kararını açıklayacak. Fed’in bu akşam sonuçlanacak toplantıda para politikasında değişiklik yapmaması, ancak bir sonraki toplantının yapılacağı Temmuz’da faiz indirimine zemin hazırlaması bekleniyor. Yatırımcılar doların Fed kararı sonrası gücünü koruyup koruyamayacağını izliyor olacaklar.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faizleri düşürmesi üzerindeki baskıyı sürdürdü. Beyaz Saray’dan çıkış sırasında Trump, Powell’ın görevden almayı isteyip istemediği sorusuna “Ne yapacağını bir görelim” yanıtını verdi.

Bloomberg News’de dün çıkan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Beyaz Saray avukatları Şubat ayında Powell’ı yasal olarak görevden alıp alamayacakları konusunda inceleme yapmıştı.

Trump, özellikle Çin ile ticaret meseleleriyle uğraşırken Fed’in geçen yılki dört faiz artışının, ekonomik ve ticari politikalarına zarar verdiğini iddia ederek, faiz oranlarını yükselttiği için Powell’ı defalarca sert şekilde eleştirmişti.

İNDİRİME ZEMİN HAZIRLAMASI BEKLENİYOR

Fed’in bu akşam sonuçlanacak toplantısında para politikasında değişiklik yapmaması, ancak bir sonraki toplantının yapılacağı Temmuz’da faiz indirimine zemin hazırlaması bekleniyor.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çok yakında bir açıklama yapacaklar, ne olacağını göreceğiz” dedi.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) başkanı Mario Draghi dün yaptığı açıklamada Atlantik genelinde düşük enflasyonla mücadele etmek için para politikasını gevşeteceğini belirtti. Trump bu adımın Avrupa’ya fayda sağladığını ve ABD için haksızlık olduğunu belirtti.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ben eşit şartlar verilmesini istiyorum, şimdiye kadar öyle olmadı” dedi.

Trump’ın bu açıklamaları, ekonomik verilerin zayıflamasıyla yıl sonuna kadar üç faiz indirimine gidilmesi yönünde piyasa beklentileriyle karşı karşıya kalan Powell üzerindeki baskıyı artırdı.