Fenerbahçe’nin ‘kitlesel kaynak oluşturma projesi’ haftaya başlıyor

Fenerbahçe Spor Kulübü büyük bir vefa kampanyasına hazırlanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün yönetim kurulu üyeleri Erol Bilecik ve Burhan Karaçam'la birlikte ekonomi basınıyla buluştuğu toplantıda kulübün mali yapısı, hazırlanan yeni kampanya ve geleceğe ilişkin hedeflerini paylaştı.

Fenerbahçe için 4 Nisan'da başlatılacağı açıklanan “kitlesel kaynak oluşturma projesi”, kulübün UEFA ile yaptığı finansal fair play (mali kriterler) anlaşması açısından da son derece önem taşıyor. Binlerce gönüllünün Amerika'dan Avrupa'ya tüm taraftarlara ulaşarak kaynak oluşturmasını sağlayacak projede, kulübün 1 milyar liraya kadar kaynak yaratması mümkün.

UEFA ile 3 yıl önce yapılan sözleşmeyi hatırlatan Ali Koç, “UEFA anlaşması gereği 3 sene sonunda yani 31 Mayıs 2019 itibarıyla Fenerbahçe'ye müsaade edilen eksi tutar 30 milyon Euro. Şu an gelinen noktada 95 milyon eksideyiz. 65 milyon Euro (413 milyon TL) ilave gelir yaratamadığımız takdirde, Avrupa'ya gidememe sıkıntısı ile karşı karşıyayız. Beklenen diğer gelirlerle birlikte kampanyamızın da hedefine ulaşmasıyla bu açığı kapatacağımıza inanıyorum. ‘Camiamızın kurtuluş savaşı' benzetmesi yaparak, tüm Fenerbahçelilerin yediden yetmişe elini taşın altına koyması gerektiğini belirtmiştim. Dünyada bu boyutta ilk kez yapılacak bir kampanya” dedi.

GELECEĞİN YENİDEN İNŞASI

Ali Koç, Türk futbolundaki mali sıkıntının son dönemde çok sık tartışılmaya başladığının altını çizerek, şöyle konuştu: “Mali sıkıntılar aşılmadığı müddetçe sürdürülebilir sportif başarı elde edilemeyecek. Yaratılan gelir borçlara gidiyor. Bu sıkıntıları aşmak için kısa vadeli planın iki ayağı vardı. İlk ayağında yönetimimiz ile yapacaklarımızı gerçekleştirdik. Yeni yönetim Futbol A.Ş.'deki sermaye artışına, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin katkısı olarak 50 milyon dolar, borçların yeniden yapılandırılması için 50 milyon dolar, yeni reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla 25 milyon dolar ve diğer faaliyetlerden de 15 milyon dolar olmak üzere toplam 140 milyon dolar yeni kaynak sağladı. Şimdi bu kampanyayı hayata geçiriyoruz. Kampanyadan beklentimiz son derece önemli.

Projenin amacı Fenerbahçe'nin geleceğini yeniden inşa etmek. Bu proje mali açıdan bağımsız bir Fenerbahçe yaratmanın ilk adımı. 20 lira bağış yapan da, 1 milyon lira bağışlayan da Fenerbahçe tarihinde yerini alacak.”

SIKINTILI DÖNEM

Fenerbahçe'nin önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de anlatan Başkan Ali Koç, şu bilgileri aktardı: “İlk hedef, UEFA'nın finansal fair play kriterleri konusunda kulübe nefes aldırmak. Diğer adımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek, Fenerbahçe'nin kendi öz kaynağından yetiştireceği ve keşfedeceği oyuncuları parlatıp değer yaratarak Fenerbahçe'nin geleceğini inşa etmek. Bu noktaya biz getirmedik ama biz bu noktadan çıkarmak zorundayız. Bizim koyduğumuz sıcak paranın bir kuruşu transfere gitmedi. Ekonomik açıdan sıkıntılı bir dönem ama birbirimizi destekleme açısından en uygun dönem. Fenerbahçe'nin maliyeti diğer kulüplere göre çok daha yüksek. Çünkü amatör branşlara yatırım yapıyoruz. 30 milyon Euro'luk basketbol maliyetimiz var. Bunu kısma lüksümüz yok. Bu yıl TL bazında rekor seviyede gelire ulaşacağımızı düşünüyorum.”

KULÜBÜN GELİRLERİNİN TAMAMI BORÇLARA GİDİYOR

Fenerbahçe’nin borç yükü ile ilgili olarak bilgiler veren Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Karaçam da, Fenerbahçe'nin mali yapısına ilişkin olarak şunları söyledi: “Kayıtlara göre 600 milyon Euro'luk borç yükü var. Oyuncularla yapılmış sözleşmeler nedeniyle 100 milyon Euro'luk ilave bir yükümlülük daha var. Buna ilaveten cari yılın giderleri 1.5 milyar lira. Gelir 700-800 milyon lira. Ancak gelirlerin tamamı teminatlar nedeniyle borç yükümlülüklerine gidiyor. 2023'e kadar tüm gelirler temlik altında. İlave kaynak yaratmamız gerekiyor. Kurdaki her bir liralık artış 300 milyon lira ek borç yükü yaratıyor. Borçların yüzde 80'i döviz cinsinden.

Gelirler ise Türk Lirası. Kulübün 589 milyon lira yıllık faiz gideri var. 2018 yazında yaşanan mali piyasalardaki çalkantılar sonucu, kur artışları yüzde 35'lere, TL faizleri ise yüzde 20 seviyelerinden yüzde 35'lere geldi. Her iki artışın, mali durum üzerindeki etkileri son derece olumsuz.”

BİR YIL İÇİN İZİN ALINDI

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik ise kampanya için 1 milyar TL ve 1 yıl süre için izin alındığını belirterek, “Her katılımcının karşılığını bulabileceği bir anımız da olacak” bilgisini verdi. Hem gerçek kişilerin hem de kurumların kampanyaya “bağış”, “sponsorluk” ve “reklam” şeklinde katılabileceğini aktaran Bilecik, kampanyayla ilgili tüm detayların 4 Nisan'da açıklanacağını anlattı.