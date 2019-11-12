Financial Times gazetesine ilk kadın yayın yönetmeni

Dünyanın en ünlü ekonomi ve finans gazetelerinden Financial Times'ın yayın yönetmeni değişti. Yayın yönetmeni Lionel Barber görevini Roula Khalaf'a bıraktı. Roula Khalaf 131 yıllık gazetenin ilk kadın yayın yönetmeni oldu.

Barber 14 yıldır, Financial Times'ı yönetiyordu. Lionel Barber'ın döneminde gazetenin Japon Nikkei'ye satış süreci gerçekleşmişti.

Reuters’ta yer alan habere göre; 2019'un nisan ayında Financial Times dijitalde ve kağıt gazete 1 milyon aboneyi geçmişti. Financial Times'ın abonelerinin yüzde 75'ini dijital aboneler oluşturuyor.

Roula Khalaf 2016 yılından beri gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Financial Times gazetesinin sahibi Japon Nikkei'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tsuneo Kita, Khalaf'ın görevi devralmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Khalaf'ın korkmadan ve kayırmacılık yapmadan Financial Times'ın kaliteli gazetecilik yapma görevini yapmaya devam edeceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.