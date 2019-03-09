Finans Merkezi’nde revizyona gidiliyor

Açılış tarihi 2020'ye ertelenen ancak Ziraat Bankası ve Merkez Bankası binalarının inşaatındaki gecikme nedeniyle kapılarını 2023'te açması beklenen İstanbul Finans Merkezi projesinde revizyona gidiliyor.

Önceki gün düzenlenen İstanbul Finans Merkezi Konferansı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çalışmaların hızlanması için yeni bir yol haritası hazırlayacaklarını söyledi.

Projenin inşaat süreciyle ilgili olarak bu ay bitmeden tüm paydaşlarla koordineli şekilde bir eylem planı hazırlanacağını söyleyen Albayrak, “Projenin revizesi de dahil, zamanlaması, bitiş tarihi, hangi kurumların gireceği, hangi kurumlarla birlikte yapı oluşması ile ilgili yol haritasını güncelleyerek, İstanbul Finans Merkezi Projesi'ni 2023 yılından önce hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

ULAŞIM GÜÇLENDİRİLECEK

Fiziki altyapı ile ulaşım ağının kurulmasına yönelik faaliyetler kapsamında İstanbul Finans Merkezi ile Sabiha Gökçen Havalimanı, metro, Marmaray ve diğer raylı sistemlerin bağlantılarının kurulması için gerekli projelerin hazır olduğunu kaydeden Berat Albayrak, “Finans Merkezi konseptini, yeni bir bakış açısıyla yüz adım daha ileri taşımak için hepimize büyük iş düşüyor. Bu projenin lafta değil, icraatta hayata geçmesi için sonuna kadar her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantılarında, İFM'nin arzu edilen kapasite ve etkinlikte hayata geçirilmesi için atılması gereken adımları ele aldıklarını anlatan Albayrak, “Bir Finans Merkezi, iki tuğla örmek, üç bina dikmek değil. Bina dikerek Finans Merkezi olunmaz. Bunu tam anlamıyla tüm ayakları ile destekleyecek bir ekosistemi oluşturmak zorundasınız” dedi.

SÖZCÜ bir ay önce dikkat çekmişti

Üç milyon metrekare inşaat alanına sahip olan ve 2008'de duyurulan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi 2016'da hizmet vermeye başlayacaktı. Kamu binaları gecikince açılış önce 2018'e, ardından 2020'ye sarktı. Merkez Bankası binasına henüz çivi bile çakılmaması nedeniyle açılışın 2023'e sarkabileceğini SÖZCÜ 8 Şubat 2019 tarihli haberinde duyurmuştu.