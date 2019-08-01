Finans sektöründe dev anlaşma

Dünya finans sektörünün en büyük veri sağlayıcılarından Refinitiv, Londra Borsası'nın çatı şirketi The London Stock Exchange Group (LSE) tarafından satın alındı.

LSE, Refinitiv'i satın almak için 27 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Bu miktarın 12.5 milyar doları ile Refinitiv'in borçları ödenecek.

Refinitiv, Eikon markası altında borsa verisi sağlama hizmetini sağlıyor. Ayrıca, Türkiye de dahil pek çok ülkede Thomson Reuters haber ajansı ile birlikte finans terminali hizmeti veriyor.

LSE'nin Refinitiv'i satın almasıyla birlikte ABD'li Bloomberg ile veri alanında rakip oldu. Financial Times'ın haberine göre LSE, Bloomberg'ün hakim olduğu ABD pazarına yönelmeyi planlıyor.