Finansçı Yaşar Erdinç hayatını kaybetti

Uzmanlık alanı sermaye piyasaları olan akademisyen Dr. Yaşar Erdinç hayatını kaybetti. Erdinç’in cenazesi 18 Ağustos Pazar günü ikindi namazına müteakip Levent Camisi’nden kaldırılacak.

YAŞAR ERDİNÇ KİMDİR?

Yaşar Erdinç 7 Ocak 1965 yılında doğdu. Lisans eğitimini İktisat alanında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlayan Erdinç, yüksek linans eğitimini Birmingham Üniversitesi’nde yaptı. Erdinç, doktorasını ise Leeds Üniversitesi’nde Türkiye ekonomisindeki özel ve reel sektörler arasındaki ilişki üzerine yaptı.

Beykent Üniversitesi’nde Finans Bölümü Başkanlığı, İş Yatırım ve OYAK Portföy Yönetimi’nde Araştırma Müdürlüğü görevlerini yapan, Ekonomi dergilerinde haftalık, Akşam gazetesinde finans piyasalarına ilişkin günlük köşe yazıları yazan Yaşar Erdinç’in “Teknik Analiz El Kitabı”, “Borsada Analiz”, “Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor” ve “Para Harekâtı” adlı kitapları bulunuyor.