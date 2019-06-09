Fındık üreticisi 20 TL fiyat ve erken açıklama bekliyor

Fındık bahçelerinde ilaçlama sezonunun başladığını belirten Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, bin rakımın üstünde yer alan bahçelerde fındık ağaçların döllenmediğine söyledi. Fındık üreticisinin zor durumda olduğunu ifade eden Tütüncü, “Şu anda fındıklara ilaç vuruluyor. Ancak ilaçların fiyatları her gün değişiyor. Bir fındık ocağına üç çeşit ilaç atılıyor, ekstra gübre, işçilik, ışkın alma ve fındık bahçesinin temizlenmesi ile birlikte bir fındık ocağının ürün alma maliyeti 14 liraya çıkıyor” dedi.

“FİYATI 20 LİRA OLSUN”

Bakımlı olan fındık bahçelerinde rekoltenin yüksek olduğunu söyleyen Tütüncü, şu anda fındığın fiyatının 15 lira civarında olduğunu belirterek, “Geçen yıl ve önceki yıl hükümet fındığın taban fiyatını çok geç açıklamıştı. Ve üreticiyi tekele mahkum etmişti. Fındık, Karadeniz bölgesinin temel geçim kaynaklarından biridir. Birçok insan geçimini fındıktan sağlıyor. Bu yüzden bu yıl Ağustos ayı gelmeden taban fiyatının 20 liranın altına düşmeden açıklanmasını istiyoruz” diye konuştu.