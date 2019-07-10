Fındıkçılar maliyeti hesaplayıp bekledikleri fiyatı açıkladı

Tüm Köy Sen yaptığı basın açıklamasında 1 dekar fındık bahçesi tesis etme, 1 dönüm fındık üretim maliyeti ve hasat maliyetleri başta olmak üzere maliyet hesabı çıkardı. Bir kilo fındığın maliyetini 16.18 TL olduğunu belirten Tüm Köy Sen Ordu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Zengin, kâr payı, geçim standartı gibi haklar da eklendiğinde fındık için fiyatın en az 24.78 TL olması gerektiğini söyledi.

ÜRETİCİYİ OYALIYORLAR

Zengin, üreticilerin ortak talepler için mücadele etmeleri gerektiğini belirterek, “Her yıl üreticileri beklentiye sokan, oyalayan açıklamaları yeniden duymaya başladık. Kimileri de günü kurtarmak için üreticinin yanındaymış gibi konuşuyor ama bir adım atıp üreticini sesinin yükselmesi için adım atmıyor. Tüm Köy Sen olarak üreticilerin sesi olmaya başladıktan sonra rahatsız olanlar çoğaldı. Doğrularımız üreticilerin emeğine ve ürününe göz dikenleri rahatsız etti” dedi.

ŞİRKETLERİN ÖNÜ AÇILIYOR

Üreticinin değil şirketlerin önünün açıldığını dile getiren Zengin, “Tarımda kredi ve destek hakkımız bile tam verilmiyor, destek daha çok şirketlere aktarılıyor. Teşviklerle hayvancılık kredilerinin, işin sahibi olan üreticilere değil kapitalistlere verilmesi. Mera ve yaylaların kiralanması. Tarım arazilerinin kiralanması veya satılması. Yabancıların tarım arazisi satın almaları. Bu ve benzeri uygulamalarla, Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker'in söylediği gibi, şirketler tarıma el atıp egemen olmalarının önü açıldı.

İLGİLİ HABER Fındık işçisinin günlük yevmiyesi asgari 85 lira olacak

ÖRGÜTLENMEK ÖNEMLİ

Zengin, “Üretimde ısrar eden üretici köylüler, sözleşmeli üretim dayatılan köylü tabakaları, tarımsal üretimin her türlü kimyasalı içinde türlü meslek hastalıkları, kötü koşullarda barınma ve yaşama dayatılan mevsimlik tarım işçileri, doğanın talanı ve çevrenin tahribatına ‘dur' diyen işçi, emekçi ve üretici köylülerdir. Tarımı, toprağını ve suyunu korumaya çalışan üretici köylülerin bir mücadele örgütü olarak sendikalarında örgütlenmesi dünden daha çok önem kazanmıştır” diye konuştu.