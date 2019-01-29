Firma ‘iflas’ demişti! Alacaklılar faaliyetlerin devamını istedi

Bolu'da inşa edilen ve sosyal medyada tartışma konusu olan Burj Al Babas adlı projeyi hayata geçiren şirket için mahkeme iflasına karar vermişti. Bugün ise şirketin, iflasına karar verilen otel ve devremülkleriyle ilgili, alacaklılar toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan 131 alacaklı 50 milyon lira alacak kaydı yaptı. Alacaklılar arasında yapılan oylamada, iflası verilen otelin faaliyetine devam etmesi yönünde karar alındı.

Bolu Mudurnu’da 750 bin metrekare arazi üzerinde 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Burj Al Babas adlı projenin sahibi şirket için mahkeme geçtiğimiz günlerde iflas kararı vermişti.

131 ALACAKLI KATILDI

Çağlayan Adliyesi’nde 1. İflas Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya aralarında iflas eden Sarot Turizm Otel Gayrimenkul A.Ş., ile iş yapan şirketler ile devremülk alanların bulunduğu 131 alacaklı ile şirket avukatları katıldı. Toplantıda 50 milyon tl alacak kaydı yaptırıldı.

Daha sonra faaliyet izninin verilip verilmeyeceği hususu oylamaya sunuldu. Bu arada söz alan şirket avukatı, alacaklılara, faaliyet izni vermeleri durumunda oteli Haziran’a kadar bitirmiş olacaklarını ve ödemelerin hızlandırılacağını söyledi.

Daha sonra yapılan oylamada, alacaklılar oy çokluğu ile ikinci alacaklılar toplantısına kadar şirket faaliyetinin devam ettirilmesine karar verildi. Ayrıca yapılan oylama ile, tasfiyenin iflas müdürlüğü tarafından ikinci alacaklılar toplantısına kadar yürütmesine karar verildi. İkinci alacaklılar toplantısının iki ay sonra yapılacağı belirtildi.