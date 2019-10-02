Fitch, Türkiye’nin büyüme tahminini değiştirdi

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, daha önce yüzde eksi 1.1 olarak açıkladığı büyüme tahminin yüzde eksi 0.3 olarak revize etti. Fitch'in yayınladığı Global Ekonomik Görünüm raporunda Türk ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yukarı yönlü revize edildi.

FİTCH BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Türk ekonomisinin 2019'un ikinci çeyreğinde beklentilerden daha güçlü bir büyüme gösterdiğine işaret edilen raporda, 2019 yılının tamamı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde eksi 1.1'den, yüzde eksi 0.3'e yükseltildi. Dolar kurunun 2019 sonunda 6 TL olmasının beklendiği görüşüne de yer verilen raporda 2020 yılında ise doların 6.60 TL olacağı öngörülüyor.

Uluslararası kuruluşa göre, 2021'nin sonunda ise 7.20 TL'yi bulacak. Raporda Türk ekonomisinin 2020 ve 2021'de yüzde 4.3 büyümesinin beklendiği belirtildi.