Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fitch Halkbank’ın finansal kapasite notunu negatif izlemeden çıkardı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Halkbank'ın kredi notunu teyit ederken, bankanın finansal kapasite notunu negatif izlemeden çıkardı.

07:34 -
Haberler Ekonomi
Fitch Halkbank’ın finansal kapasite notunu negatif izlemeden çıkardı

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Halkbank’ın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “B ” olarak teyit edildiği bildirildi.  Bankanın finansal kapasite notunun ise negatif izlemeden çıkarılarak “b ” olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, bankanın uzun vadeli kredi notu görünümünün ise negatif olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bankanın finansal kapasite notunun negatif izlemeden çıkarılması, Fitch'in Halkbank’ın bağımsız kredi profiline yönelik ABD'deki potansiyel soruşturmalara ilişkin anlık risklerin azaldığı yönündeki değerlendirmesini yansıtmaktadır. Fitch, bankanın finansal kapasite notunu 2018 yılının ocak ayında negatif izlemeye almıştı.” değerlendirmesine yer verildi.

AA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 07:36 28.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more