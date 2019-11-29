Fitch: Türkiye daha istikrarlı olabilir

Gelişmekte olan piyasalara ilişkin değerlendirme yapan Fitch, 2019’da bir yükseliş dalgasını takiben, 2020’de Avrupa gelişmekte olan piyasalarının kredi notunun durağan olmasını bekliyor.

Fitch’e göre daha zayıf bir dış ortam göreceli olarak canlanabilen iç talebi telafi edecek ve CEE’deki kamu maliyesindeki son iyileşmeyi test edecek.

2020’de zayıf küresel büyüme nedeniyle gelişmekte olan Avrupa piyasalarının çoğunda GSYH büyümesinin yavaşlayacağını tahmin eden

Fitch, Bölgenin büyük ekonomileri, Rusya ve Türkiye’nin bu yavaşlamanın dışında kalacağpını öngörüyor.

Türkiye’nin 2020’de daha fazla istikrar yaşayabileceğini belirten Fitch, ekonomide toparlanma ve yeniden dengelenmenini devam edeceğini öngörüyor. (FOREKS)