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Fitch Türkiye için büyüme tahminini yüzde 4.3’e çekti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin potansiyel büyümesini yüzde 4.3 olarak tahmin ettiğini belirtti.

17:07 -
Haberler Ekonomi
Fitch Türkiye için büyüme tahminini yüzde 4.3’e çekti

Fitch’in bugün yayınladığı ve gelişmekte olan 10 ülkeye yönelik 5 yıllık büyüme öngörülerini içeren rapora göre, bu tahmin son raporda öngörülen rakamın 0.5 puan altında bulunuyor.

Raporda ayrıca bu rakamın, yatırımların GSYH’ya oranındaki düşüşün de etkisiyle, geçen yılki TL krizinden bu yana yaşanan dış unsurlardaki sert düzeltmeyi yansıttığı belirtildi. Bu durumun sermaye ve dolayısıyla işgücü verimliliğindeki büyümenin önceden tahmin edilenden belirgin derecede daha düşük olmasına neden olacağı belirtildi.

REUTERS

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