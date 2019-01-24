Fitch uyardı: Küresel kamu borçları hızla yükseliyor

Fitch’in, dün yayımlanan Küresel Kamu Borçları Raporu verilerine göre, 2018 sonu itibariyle dünya genelinde toplam kamu borç yüklerinin 2007 yılına göre ikiye katlanarak 66 trilyon dolara ulaştı.

Fitch Ratings’in küresel ülke kredi notları bölümü başkanı James McCormack, “Kamu borç düzeyleri yüksek ve bu durum küresel faiz oranlarının yeniden yukarı gitmeye başladığı ortamda birçok ülkeyi bir finansal sıkılaştırmaya hazırlanma konusunda yetersiz durumda bırakıyor” diye uyardı.

Raporda, gelişmiş ülkelerin toplam borç yüklerinin 2012 yılından bu yana 50 trilyon dolar civarında dolaştığına işaret edilerek, ABD’de kamu borcunun ise 2012’den bu yana 15.2 trilyon dolardan 21.9 trilyon dolara çıktığı vurgulandı. Raporda, ABD’nin borcunun Fransa, Almanya, İtalya ve Britanya’nın borçlarından neredeyse 10 kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Gelişmekte olan ekonomilerin borçlarının da 2012 yılından bu yana yüzde 50 arttığına dikkat çekilen Fitch raporunda, borcun 10 trilyon dolardan 15 trilyon dolara çıktığı belirtildi. Rapora göre, bu dönemde Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki gelişmekte olan ekonomilerin borcu yüzde 104, Sahra altı Afrika’nın borcu yüzde 75 arttı. Fitch’in AAA düzeyinde kredi notu verdiği 11 ülkenin toplam küresel kamu borcunun yüzde 40’ını taşıdıklarını gösteren raporda “B” düzeyinde nota sahip ülkelerin ise toplam borcun yüzde 3.0’ünü taşıdıkları vurgulandı.

DHA