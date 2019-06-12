Fitch’ten Türkiye açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in gelişmekte olan Avrupa ülkeleri biriminin başında bulunan Paul Gamble ve Lindsey Liddell’nin açıklamaları:

* Döviz rezervleri kura müdahale için kullanılırsa endişe yaratır

* Merkez Bankası’nın brüt ile net döviz rezervleri arasındaki fark bir sorun yaratmıyor

* TCMB bazı açılardan rezervler konusunda son derece şeffaf, günlük veri yayımlıyor; bazı açılardan ise o kadar şeffaf değil, rezervlerdeki değişim gecikmeyle açıklanıyor

* Kamu bankalarına bu yıl yapılan sermaye enjeksiyonu, devletin kamu bankalarına destek iradesinin yüksek olduğuna işaret ediyor

* Devletin kamu bankalarını desteklemeye yatkınlığı kamu bankalarında not indirimi ihtimalini azaltıyor

* Türk bankaları dış piyasalardan fonlama sağlamaya devam edebiliyorlar, ancak yabancı algısına bağlı olarak maliyetler artıyor

* Bankacılık sektöründe büyüme zorlu pazar koşullarından dolayı önceki yıllara kıyasla daha zayıf olacak, marjların daralmasını bekliyoruz

Fitch’in finansal kuruluşlardan sorumlu yöneticisi Lindsey Liddell, düzenlenen telekonferansta şunları söyledi:

*Türk bankalarının sermaye rasyoları, sermaye yaratma kapasiteleri makul seviyelerde

*Türk bankalarının kârları kredilerde meydana gelebilecek zararlara karşı güçlü bir koruma sağlıyor

*Mevduatlarda dolarizasyonun devam ettiğini görüyoruz, yılın sonuna kadar bunun sürmesini bekliyoruz

Fitch gelişmekte olan Avrupa ülkeleri biriminin başında bulunan Paul Gamble, düzenlenen telekonferansta, “Yaptırım getirilirse doğrudan etkisi görece hafif olacaktır, ancak (Türkiye’ye yönelik) iştahta önemli etkisi olacaktır” dedi.

Gamble Mayıs ayında açıkladıkları Türkiye ekonomisi için bu yıl yüzde 1.1 olan daralma tahminini değiştirmediklerini ifade ederken, ikinci çeyrekte ekonominin bir öncekine kıyasla daralmasını öngördüklerini söyledi.

REUTERS