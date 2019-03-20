Fitch’ten yıl sonu dolar tahmini! | Son dakika haberleri

Fitch’in “Küresel Ekonomik Görünüm – Mart 2019” raporunda küresel büüme beklentilerinin Aralık 2018’deki son rapordan bu yana önemli ölçüde kötüleştiğine dikkat çekildi. Açıklamada “2019 için tahminlerimizi agresif biçimde düşürmemize rağmen küresel resesyon beklemiyoruz” ifadesi kullanıldı.

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Euro Bölgesi’nde büyüme görünümünün sert biçimde zayıfladığı, Çin’de yavaşlama emarelerinin daha net görülmeye başlandığı ve diğer gelişen ülke piyasalarında aktivitenin düştüğü belirtildi. ABD – Çin ticaret savaşının ticaret akımlarına baskı yapmış olabileceği ancak ticaretteki yavaşlamada temel katkının gelişen ülkelerdeki zayıf iç talep olduğu ifade edildi.

Kurum bu çerçevede 2019 büyüme tahminini %3.1’den %2.8’e, 2020 için ise %2.9’dan %2.8’e çektiklerini bildirdi.

Büyümede kötüleşmeye rağmen küresel resesyon beklemediklerini vurgulayan kurum “ABD ekonomisi hala trendin üzerinde büyüyor. Düşük işsizlik ve hanehalkı gelirlerinde güçlü artış tüketici harcamalarını destekliyor. Çin, vergi indirimleri ve zorunlu karşılık oranlarını düşürerek politikasını gevşetti. ABD’nin Çin’e Mart’ta uygulamaya başlaması beklenen ek vergi tarifesi henüz gerçekleşmedi ve bunun olmayacağına dair umutlar artıyor” değerlendirmesine yer verildi.

Fitch Çin ve gelişen piyasaların gelecek 18 ayda dünya ticareti ve büyüme görünümü açısından kritik rol oynayacağını da vurguladı.

‘TÜRKİYE’DE ENFLASYON ÇİFT HANELERDE OLMAYA DEVAM EDECEK’

Fitch raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, geçen yılın son çeyreğindeki ekonomik büyümenin beklentinin altında olduğu, fakat bir önceki çeyreğe kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde yeniden büyümenin gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Raporda, “Kredi büyümesinin pozitif alana doğru ilerlemesi, ocak ve şubat aylarında satın alım yöneticileri endeksinin (PMI) son altı ayın en yüksek seviyesine yükselmesi, endüstriyel üretimin artmasıyla, yüksek frekanslı göstergeler ekonomide dengelenmenin olduğunu gösteriyor” ifadesine yer verildi.

‘BÜYÜME, POTANSİYELİNİN ALTINDA KALACAK’

Raporda, “Türkiye’nin ekonomik performansının 2020 yılında iyileşerek yüzde 3,0 seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor. Buna rağmen, büyüme potansiyelin altında kalmaya, enflasyon çift hanelerde olmaya devam edecek. Türkiye’nin geniş cari açığını finanse etme gereksinimi, olgunlaşmamış politika gevşemesi durumunda, gelecekte kur oynaklığının risk olabileceği anlamına geliyor” ifadeleri kullanıldı.

‘TÜRKİYE EKONOMİSİ 2019’DA DARALACAK’

Fitch Ratings’in raporunda Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 1,1 daralmasının, 2020 yılının sonunda ise ekonominin yüzde 3,1 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Raporda ayrıca Türkiye’de, 2019 ve 2020 yıl sonları itibarıyla sırasıyla enflasyonun yüzde 15 ve yüzde 10, politika faiz oranın yüzde 20 ve yüzde 15, dolar/TL kurunun ise 5,70 ve 5,90 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.