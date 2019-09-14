Fiyat çıpası olmazsa rüzgar hız kesecek

Yenilenebilir enerji kaynakları ve ekonomik krizin ağır etkisi ile öne çıkan enerji sektöründe, rüzgar enerjisinin 2030 yılında yüzde 30 pay alması beklenirken, sektörden “Fiyat çıpası olmazsa yatırımlar hız keser” yorumu geldi. Türkiye'nin kurulu rüzgar gücü Temmuz 2019 itibarıyla 7 bin 615 MW'a çıkarken, Temmuz 2018'de 885.27 megavat olan inşa halindeki RES'lerin oranı Temmuz 2019'da 619.30'a geriledi. Rüzgar enerjisinin Türkiye enerji yelpazesindeki payının özellikle son 7 yılda 3 kat büyüdüğüne dikkat çeken Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Hakan Yıldırım, “Mevcut Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM) 2020 Aralık ayında sona erecek. Biz rüzgarda büyümenin devam etmesi için yeni YEKDEM fiyatının hem sürdürülebilir hem de finanse edilebilir bir çıpa fiyat getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Birçok etkeni gözeterek yaptığımız çalışmalar bu fiyatın kilovatsaat başına 5.22 dolar/cent olarak belirlenmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Rüzgar yatırımcısı hız kesmek istemiyor” dedi.

Sektörün ilk 6 aylık performansını ortaya koyan Türkiye Rüzgar İstatistikleri Raporu'na göre, 2019 Ocak-Mart ayları arasında rüzgardan sağlanan elektrik oranı yüzde 8 civarında gerçekleşti. Baharla birlikte mevsimsel olarak düşüş görülen rüzgar enerjisi santrallerinde (RES) Haziran 2019'da rüzgardan elde edilen enerji Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 7.42'sini karşıladı.

YATIRIMLAR YAVAŞLADI

Öte yandan rapora göre, 2012 yılında Türkiye'de kurulu güç 2 bin 312 MW iken bu rakam 7 yılda 3 kattan fazla artarak 7 bin 615 MW'a ulaştı. Yalnızca 2016 yılında bin 500 MW'lık kurulu güç artışı sağlandı. Son 1 yılda sektördeki yatırımların bir miktar hız kestiğine işaret eden Hakan Yıldırım, “Rüzgar yatırımcısı hız kesmek istemiyor. Tamamen yerli ve milli bir yenilenebilir enerji kaynağından söz ediyoruz. Üstelik son derece çevreci bir kaynak. Ülkemiz son 10 yılda bu alanda insan kaynağından yan sanayiye, türbin bileşenleri üretiminden bilgi birikimine kadar ciddi mesafe kat etti. Sadece ülkemiz için değil bölgede de bu alanda öncü bir ülke olabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Aslan payı Ege'de

Rapora göre, rüzgar açısından en elverişli bölge olan Ege Bölgesi, yüzde 37.66 ile rüzgarda aslan payını aldı. Bölgede kurulu güç 2.868,05 MW olarak açıklandı. Ege'yi yüzde 34.19'la Marmara Bölgesi izlerken, Marmara'nın kurulu gücü 2.603,50 MW seviyesinde gerçekleşti. Akdeniz Bölgesi yüzde 13.08 ve İç Anadolu Bölgesi de yüzde 10.02'lik oranlarla yüzde 10 bandının üzerinde kalan bölgeler arasında yer aldı. Öte yandan Karadeniz Bölgesi yüzde 3.67'lik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise yüzde 1.22'lik bir paya sahip oldu. İllere göre dağılıma bakıldığında İzmir, Balıkesir ve Manisa, rüzgar enerji santrallerinde liderliği üstlendi. İzmir yüzde 19.20 ile açık ara ilk sırada yer alırken, onu yüzde 14.90'la Balıkesir izledi. Manisa yüzde 8.80'lik payı ile RES'lerde 3'üncü sırayı aldı.