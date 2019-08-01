Folkart’a haciz şoku

MG Medya Yayıncılık Hizmetleri Ticaret A.Ş., İzmir'de faaliyet gösteren ve Hasan Ege Tütüncüoğlu'nun sahibi olduğu Sisus Reklamcılık Turizm Organizasyon Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden olan, 6.2 milyon TL tutarında alacağına karşılık alacak takibi davası açtı. Hasan Ege Tütüncüoğlu, aynı zamanda yine İzmir'de faaliyet gösteren EgeOutdoor Reklam Hizmetleri A.Ş.'nin de sahibi.

Alacak takibi davası ile ilgili olarak, Sisus Reklamcılık'ın yanında İzmir'de aynı adreste, Akdeniz Mahallesi, Akdeniz Caddesi No: 5/621 , faaliyet gösteren EgeOutdoor ve eşi Çiğdem Tütüncüoğlu'nun kurucusu olduğu SEM Public firmalarına ait bu adresteki olan tüm menkul malları yetkili mahkemeden alınan takibin devamına dair karar ile (bilgisayar ekipmanları, server'ları dahil) 24 Temmuz'da haciz işlemi ile muhafaza altına alındı. Sisus Reklamcılık'ın piyasaya olan borçları nedeni ile zaten faaliyetleri son bulmuştu. Bu haciz sonucunda da EgeOutdoor, ofis merkezi adresinde faaliyetlerine devam edemeyecek duruma geldi.

GAYRİMENKULLERİ DEVRETTİ

Ayrıca, çeşitli tarihlerde Sisus Reklamcılık'tan sahip olduğu bir takım gayrimenkullerin, başka şirketlere devredilerek kaçırıldığı tespit edildi. Bu taşınmazlara ilişkin MG Medya tarafından, Sisus Reklamcılık ve devir alan şirketlere tasarrufun iptali davası açıldı ve devredilen taşınmazlar için ihtiyati haciz işlemi yapıldı. Bu süreç sırasında, söz konusu taşınmazlardan İzce Reklam'a devir edilmiş olan gayrimenkul, bu sefer de Folkart'a devredilerek, kaçırılmak istendi. Bunun üzerine, Folkart'ın da davalılar ile bağlantılı olduğu ve birlikte hareket ettiği gerekçesi ile Folkart da tasarrufun iptali davasına dahil edildi ve söz konusu gayrimenkule ihtiyati haciz konuldu.