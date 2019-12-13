Forbes 100 listesinde Türkiye’den Güler Sabancı girdi

Forbes'un her yıl açıkladığı ‘Dünyanın en güçlü kadınları' listesinde Türkiye'den sadece Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı girdi. Sabancı dünyanın en güçlü 73'üncü kadını seçildi.
Forbes dergisi her yıl olduğu gibi dünyanın en güçlü kadınları listesini açıkladı. En güçlü 100 kadın listesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel birinci oldu.
Güler Sabancı listeye 73.'üncü sıradan girerek listedeki tek Türk oldu. Forbes'un listesinde Güler Sabancı “Sabancı Holding'i yöneten ilk kadın” olarak anıldı.
Sabancı'nın Türkiye'nin en büyük ikinci holdingi olduğunun vurgulandığı listede holdingin geniş bir alanda faaliyet gösterdiğine vurgu yapıldı.
GÜLER SABANCI KİMDİR?
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1978 yılında LASSA Lastik Sanayi A.Ş.'de başladı. 14 yıl boyunca KORDSA Kordbezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Güler Sabancı, 1997'de Sabancı Holding Lastik ve Takviye Malzemeleri Grup Başkanı oldu. Güler Sabancı, Mayıs 2004 tarihinde Sakıp Sabancı'nın vefatı ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliği'ne seçildi.Güler Sabancı, 1996 yılında faaliyete geçen Sabancı Üniversitesi'nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı. Aynı zamanda Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı.