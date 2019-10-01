Ford da taşıt kredisi faizlerini düşürdü

Yapı Kredi’den yapılan yazılı açıklamada, Ford Finans’ın 3 Ekim tarihinden başlayarak taşıt kredilerinde yüzde sıfırdan başlayan faiz oranları uygulayacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, Yapı Kredi ile Ford Otosan arasında yapılan işbirliğine göre, hafif ve orta ticari araçlar kapsamında 72,000 TL tutarındaki 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır, 36 ay vadeli krediye yüzde 0.68 faiz oranı uygulanacak.

Ford Transit minibüslerde 100,000 TL tutarında 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır, 36 ay vadeli krediye yüzde 0.68 faiz oranı; Ford binek araç modellerinde ise 70,000 TL tutarında 12 ay vadeli krediye yüzde sıfır veya 24 ay vadeli krediye yüzde 0.49 faiz oranları uygulanacak.

Geçen hafta Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliğine giderek taşıt kredisini aylık %1.40’lı seviyelerden yerli üretim taşıtlar için %0.49-0.69 aralığına çekmişti.

REUTERS