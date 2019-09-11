Fransa’da Carrefour, rakibini satın alabilir

Fransız perakende devi Carrefour'un borç batağındaki rakibi Casino’yu satın almak için teklif sunmayı düşündüğü ileri sürüldü.

BFM TV’nin haberine göre Fransız Carrefour, Casino’yu tamamı hisse senedi karşılığında olan bir teklifle almayı öngörüyor.

BFM haberinde, Carrefour’un Casino için teklif vermeyi birkaç haftadır değerlendirmekte olduğu ve yapılan ilk değerlendirmelerde Casino için konuşulan bedelin 4-4,2 milyar euro olduğu belirtildi. Bu, Casino’nun Haziran sonunda borsadaki piyasa değerinin yüzde 25 üzerinde.

Bu arada, Carrefour ve Casino habere ilişkin açıklama yapmadılar.

İLK MARKETİNİ 1993 YILINDA AÇTI

Carrefour, Türkiye'de ilk marketini 1993 yılında İçerenköy'de açtı. 1996 yılında Türkiye'nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı Holding ile Carrefour Grubu'nun gerçekleştirdiği ortaklık sonucu CarrefourSA ismini aldı.

CarrefourSA marketi birleşmeden bir yıl sonra Adana'da açıldı. CarrefourSA, 2005 yılında Gima ve Endi marketlerini satın aldı.

2015 yılında İsmar ve 1e1 marketlerinden toplamda 55 mağaza satın alan CarrefourSA ayrıca Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %85 hissesini de satın almıştır.

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