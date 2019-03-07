Fuat Oktay: Piyasanın durumuyla S-400’ün alakası yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD ile gerilime neden olan S-400 alımına ilişkin, “Türkiye’nin inatlaşma gibi bir tutumu yok” dedi ve şartların uygun olması durumunda Patriot da alınabileceğini söyledi.

S-400’de ilk teslimatı temmuzda almayı planladıklarını belirten Oktay, “Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür. Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye’nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok. S-400’ü almamız, Patriotlarla alakalı ‘almıyoruz’ anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz” diye konuştu.

Oktay ayrıca, “Türkiye’deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400’ün uzaktan yakından bir alakası yok” görüşünü dile getirdi.

Fırat’ın doğusuna olası bir askeri operasyona ilişkin de açıklama yapan Oktay, “Burada teröristlerin varlığına ve Türkiye’ye tehdit oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Böyle bir şey olursa bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz, bunu yapacağız. Münbiç’te de yapacağız. Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.

E-DEVLET’TE YENİ HİZMETLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki ay içerisinde tüm illerde e-devlet üzerinden elektrik, doğalgaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin yapılabileceğini bildirdi.

“İl karneleri dediğimiz olay, ilin performansının, dolayısıyla bizim performansımızın ortaya çıkarılmasıdır.” diyen Oktay, 136 göstergeyle bunu çok somut şekilde ölçtüklerini söyledi.

Oktay, “Artırılmış sanal gerçekliklerin günümüz hayatında kullanılabileceği teknolojilerin üretilmesiyle alakalı bir yapıyı da şimdiden adım adım hazırlıyoruz. Bu konuda Türkiye’yi çok yakın bir gelecek bekliyor.” ifadelerini kullandı.

“DIŞ TİCARET AÇIĞI SÜREKLİ AŞAĞI YÖNDE “

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Ocak-şubat aylarına baktığımızda, dış ticaret açığının sürekli aşağı yönde olduğunu ekonomik göstergelerde görüyoruz. Hedeflerimize çok daha güçlü şekilde erişeceğiz inşallah. Bu, 31 Mart’tan sonra Türkiye’yi çok çok daha güzel günlerin beklediğinin göstergesi. İnşallah bunu hep birlikte göreceğiz.” şeklinde konuştu.

AA