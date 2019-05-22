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Game of Thrones izlenme rakamları açıklandı

Dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones'un Türkiye rakamları açıklandı. Buna göre dizinin final sezonu 1 milyon 91 bin saat izlendi. Dizinin 7. sezonu Türkiye'de 400 bin saat izlenmişti.

11:56 -
Haberler Ekonomi
Game of Thrones izlenme rakamları açıklandı

Game of Thrones final sezonu dizinin Türkiye’deki resmi yayıncısı Digiturk’ün internet platformlarında 1 milyon saatlik izlenme rakamını aştı.

Bir önceki sezonu Digiturk'ün internet tabanlı uygulamaları üzerinden yaklaşık 400 bin saat izlenen efsane yapımın final sezonu, yüzde 173'lük artışla 1 milyon 91 bin saatlik izlenme rakamına ulaştı ve erişilmesi güç bir rekora imza attı.

330 BİN KİŞİ İZLEDİ

Dizinin final bölümünü ise Digiturk'ün internet tabanlı uygulamaları üzerinden 255 bin, televizyon üzerinden ise 80 bin Digiturk üyesi izledi.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 12:14 22.05.2019
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