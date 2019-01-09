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Garanti Bankası 2019 yılı beklentilerini açıkladı

Garanti Bankası 2018 değerlendirmesi ile 2019 yılı beklentilerini açıkladı.

android-time 13:56
Haberler Ekonomi
Garanti Bankası 2019 yılı beklentilerini açıkladı
Garanti Bankası 2018 değerlendirmesi ile 2019 yılı beklentilerini açıkladı.

Garanti Bankası’nın 2018 değerlendirmesi ile 2019 yılı beklentilerinin yer aldığı ve KAP’a gönderdiği 2019 faaliyet planı sunumunda şu ifadelere yer verildi:

* Garanti Bankası 2019’da TL kredilerde yıllık yaklaşık yüzde 5 büyüme bekliyor

* TL işletme kredileri ve kredi kartı ağırlıklı büyümenin beklendiği 2019’da mortgage ve oto kredilerinde yüzde 10 daralma öngörülüyor, ihtiyaç kredilerinin ise yatay kalması bekleniyor

* 2019 Eurobond itfaları: Temmuz’da 500 milyon euro, Ekim’de 750 milyon dolar

* Garanti Bankası 2019’da takipteki kredilerin yüzde 7’nin altında olmasını bekliyor; büyük hacimli dosya girişlerinin çoğunluğunun 2018’de gerçekleşmiş olması sebebi ile yeni takipteki kredilere girişler daha az olacak; ancak 2019’da tüketici kredileri portföyde takipteki kredilere yeni girişler bekleniyor

* Garanti Bankası 2019’da net ücret ve komisyonda yüzde 10-13 artış bekliyor

* Garanti Bankası 2019’da ortalama özkaynak kârlılığını yüzde 10-13 öngörüyor

* Garanti Bankası 2019’da YP kredilerde yüzde 10 daralma öngörüyor

* Garanti Bankası OTAŞ kredisinin yüzde 20’sini özkaynağa dönüştürecek ve UFRS 5 kapsamında satış amaçlı elde tutulan varlıklar olarak sınıflandıracak

* 2018’de TL kredilerde beklentinin altında düşük tek haneli büyüme; YP kredilerde ise daralma bekleniyor.

* 2018’de takipteki kredi oranı yüzde 5 civarı bekleniyor

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 14:0509.01.2019
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