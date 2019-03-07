Garanti Bankası çalışma saatleri 2019: Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Garanti Bankası çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Garanti Bankası hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, Garanti Bankası çalışma saatleri 2019…

GARANTİ BANKASI HAKKINDA

1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti Bankası, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla konsolide aktif büyüklük olarak Türkiye’nin en büyük ikinci özel bankası konumunda. Garanti bankası, 30 Haziran 2018 itibarıyla yurt içinde 922 şube, Kıbrıs'ta yedi, Malta'da bir olmak üzere yurt dışında sekiz şube, Londra, Düsseldorf ve Şangay'da birer temsilcilikten oluşuyor. Bankanın 18,522 çalışanı ve 5.055 ATM’si bulunuyor.

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Garanti Bankası hafta içi her gün sabah 09:00'da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30'da giren Garanti Bankası 13:30'da tekrar mesaiye başlamakta ve akşam 17:00'a kadar hizmet vermeye devam etmektedir.

Ancak merkezi noktalarda bulunanlar ile havalimanı, alışveriş merkezleri ve sınır kapılarında yer alan şubeler ise öğlen hizmet vermeye devam etmektedir. Hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri Garanti Bankası şubeleri kapalıdır.

Garanti Bankası ayrıca; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Garanti Bankası Genel Müdürlüğü, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2 – 34340 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Garanti Bankası Genel Müdürlük Telefon Numarası: 0 212 318 18 18