Garanti BBVA, Çin Eximbank’tan 300 milyon dolar kredi sağladı

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA, bu kredi anlaşmasıyla Çin işlemlerindeki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Çin Eximbank ile uzun yıllara dayanan güçlü bir ilişkimiz var.

2016'da imzaladığımız sözleşmeden sonra Çin Eximbank ile tekrar yüksek tutarlı bir krediye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma uluslararası piyasalarda bankamıza duyulan güçlü güvenin de bir göstergesi.

Çin'de temsilcilik açan Türkiye'den ilk banka olarak Çin ile ilgili ciddi bir bilgi birikimimiz var. Çin ile işlem yapan firmaların Garanti'nin bu uzmanlığından faydalanmasını isteriz. Güçlü yurt dışı bağlantılarımızla dış ticaretin finansmanı konusunda müşterilerimize yeni çözümler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.