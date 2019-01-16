Garanti, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alan Türkiye’den tek şirket oldu

2016 yılında finans sektörü ile başlayan, bugün ise 13 sektörden 230 şirketin cinsiyet eşitliği konusunda yapılan çalışmaları değerlendiren Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nin 2019 sonuçları açıklandı. Garanti, geçen yılın ardından bu yıl da cinsiyet eşitliği konusunda başta insan kaynakları olmak üzere, müşterileri ve topluma katkısı dahil tüm değer zincirinde yaptığı başarılı çalışmalar ile yine endekse girmeye hak kazanan Türkiye’den tek şirket oldu.

2016 yılında hayata geçirilen Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nin 2019 yılı sonuçları açıklandı. Tüm dünya çapında 36 ülke ve bölgede,13 sektörden 230 şirketin bulunduğu endekste, Garanti Bankası Türkiye'den tek şirket olarak yer aldı. Kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmeleri için pek çok uygulama ve girişimi bulunan Garanti, bu yıl endekse üçüncü kez girmeye hak kazandı.

15 MİLYONDAN FAZLA İSTİHDAM

2017 yılından beri hacmini iki katına çıkaran endekste yer alan şirketler, 9 trilyon ABD doları değerinde bir piyasa değerine sahip ve dünya genelinde 15 milyondan fazla insan istihdam ediyor. İstihdam edilenlerin 7 milyonunu ise kadınlar oluşturuyor.

Bloomberg'in standartlaştırılmış raporlama çerçevesi, halka açık şirketlerin, şirket istatistikleri, politikalar, toplumsal katılım ve geliştirilen ürünler ve hizmetler gibi dört ayrı alanda cinsiyet eşitliğini nasıl teşvik ettikleri hakkında bilgi açıklama fırsatı sunuyor. Açıklamaların kapsamına, istatistiklere ve politikaların başarısına bağlı olarak, küresel olarak belirli bir standardın üzerinde puan alan şirketler, endekse dahil ediliyor.

Endekste yer almak için; yöneticilere kadınlarla ilgili önyargılar konusunda eğitim vermek, kadın yönetici adaylarına mentörlük, karar verici pozisyonlarda cinsiyet eşitliği, kadın çalışanlarla ilgili kulüplerin olması, terfi süreçlerinde eşitliğe dair önlemler gibi İK uygulamalarının yanı sıra; kadınlara yönelik ürün geliştirme, kadın girişimcileri ve tedarikçileri destekleme, müşteri&çalışan haricindeki kadınların finansal okuryazarlığına destek, uluslararası cinsiyet eşitliği inisiyatiflerine imzacı olma gibi kriterler de değerlendiriliyor.

3 KEZ ÜST ÜSTE YER ALDI

Üst üste üçüncü kez endekste yer almalarıyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Garanti Bankası olarak dünya çapında çeşitli sektörlerden 230 şirketin yer aldığı bir endekste bir kez daha Türkiye'den tek şirket olarak yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz başarılı uygulamaların uluslararası arenada karşılık bulması ve takdir edilmesi, bizim için çok gurur verici. Bilindiği üzere Garanti, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (WEPs) Türkiye'den imzalayan ilk banka.Bununla birlikte, 2015 yılında kurduğumuz Cinsiyet Eşitliği Komitesi, üst yönetimdeki kadın oranını artırmak için kurduğumuz Kadın Yöneticiler Programı, Aile içi Şiddet Platformumuz, annelik deneyimi projemiz, mentörlük programımız, adil ücretlendirme politikamız, bilinçaltı önyargıya ve eşitliğe yönelik eğitimlerimiz ve tabii ki ekonomik ve toplumsal kalkınma için kadının güçlenmesi prensibini temel alan bütünsel kadın girişimcilik programımız gibi uygulamalarla birçok öncü adım attık. Etkimizi gün geçtikçe daha geniş bir alana taşıyan bu çalışmalarımız sayesinde hem Garanti Bankası içinde hem de dışında kadınların iş yaşamı ve karar süreçlerinde daha aktif yer almasına ve ekonomiye katkıda bulunmasına destek verdik.

Bu çalışmalarımızı 2018 yılında bir adım öteye taşıyarak, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde dünya bankası grubu üyesi IFC (International Finance Corporation) ile kadın girişimcilerin finansmanında kullanılmak üzere 6 yıl vadeli 75 milyon ABD Doları tutarında sosyal bono ihraç ettik.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cinsiyet eşitliği konusunda sektörümüzde lider olmayı, daha çok kadına ulaşarak bu alanda harekete geçebilecek diğer kurumlara örnek olmayı hedefliyoruz.” dedi.