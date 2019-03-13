Gebze-Halkalı banliyö hattının ilk yolcuları izlenimlerini aktardı

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’nda bu sabah ilk seferler başladı. TCDD durak sayılarına göre 6 farklı ücret tipi belirlemesine rağmen vatandaşlar bu sabah ücretlerini alamayan yolcular oldu. Bazı yolcular ücret iadesi alamazken bazıları ise alabildi. Kimi yolcular, istasyonlarda bekleme yerlerinin açık olmasından şikayetçi olurken kimi yolcular ise 6 yıl aradan sonra açılan banliyö treninden çok memnun olduğunu dile getirdi. Bazı yolcular da trenin Kazlıçeşme ve Yenikapı arasında durduğunu sinyalizasyon sorunu olduğunu ifade etti.

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