Gebze-Halkalı hattı için 7 uyarı

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası bu Pazar günü açılması beklenen Gebze-Halkalı Marmaray hattında ciddi eksiklikler olduğunu iddia etti. Sendikanın yaptığı basın açıklamasına göre Marmaray hattında (Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşme arası hariç) 7 temel eksik bulunuyor. Sendika özetle 7 eksikliğin şöyle olduğunu iddia ediyor. İşte sendikanın ifadeleriyle hattaki 7 eksik iddiası:

1) SERTİFİKASYON UYARISI

Hat için sertifikasyon alınabilmesi amacı ile yolcusuz test çalışmaları 1 Mart 2019 tarihinde başladı. Sertifikasyon alınıp alınmayacağı belli olmadan açılış tarihi 10 Mart olarak ilan edildi.

2) PERSONELDE DENEYİM EKSİĞİ İDDİASI

2013 yılında hizmete açılan 13,6 hat kesiminde çalışan makinistler yeterince bilgi ve deneyime sahip değil. Yeni açılacak 63 km'lik hakkın eğim, peron, sinyal ve makas yerleri konusunda yol tecrübesine tabi tutulmaları gerekiyor. Hat için alınan 90 adet makinist İş-Kur üzerinden işe alındı eğitim ve yol deneyimleri eksik görülüyor.

3) TREN KONTROLÖRÜ SAYISI TAMAMLANMADI İDDİASI

Toplamda 42 adet tren kontrolörü istihdam edilmesi gerekirken bu sayı henüz tamamlanmadı. Tren trafik kontrolörü unvanlı personel başka birimlerde görevlendirildi.

4) GÖRÜŞ MESAFESİ ÇOK KISA İDDİASI

Aynı hat üzerinde hem Marmaray trenleri ve hem de ana hat trenlerinin çalıştırılması öngörüldüğünden ERTMS (European Rail Traffic Management System) sistemi ile çalışacak trenler için bazı noktalarda sinyal görüş mesafesi çok kısa olup yönetmeliklerle belirlenmiş frenleme mesafesi için yetersiz.

5) TRENLER ZAMAN ZAMAN EKRANDA GÖZÜKMÜYOR İDDİASI

OCC Kumanda merkezi ekranında hat üzerinde işleyen trenler trafik kontrolörü ekranında zaman zaman gözükmüyor.

6) OTOMATİK MOTORLU MAKASLARDA HENÜZ MOTOR YOK İDDİASI

Halkalı, Gebze ve bazı istasyonlarda otomatik motorlu makaslarda henüz makas motorları yok.

7) İLETİŞİM KONTROL SİSTEMİ TAM OLARAK ÇALIŞMIYOR İDDİASI

Marmaray trenlerinin işletim sistemi olan CBTC (Communications Based Train Control) iletişim tabanlı tren kontrol sistemi henüz tam olarak çalışmıyor.

İHALENİN KISA TARİHİ

İlk İhale

Marmaray Projesi'nin ikinci etabı olan, “Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi” için Nisan 2006 tarihinde yapılan ilk ihaleyi en düşük teklifi veren (863 milyon 372 bin 904 euro) AMD (Alstrom-Marubeni-Doğuş) Konsorsiyumu kazandı.CR1 sözleşmesinin 2006 yılı içinde başlamasının ve işlerin 48 ayda tamamlanmasının planlanmıştı ama AMD (Alstrom-Marubeni-Doğuş) Konsorsiyumu, sözleşmeyi “mevcut sözleşme şartlarında projeye devam edemeyecekleri” gerekçesiyle fesh etti ve 13 Temmuz 2010'da ICC Tahkime başvurdu.

İkinci İhale

İkinci kez yapılan Marmaray Projesi “Gebze Halkalı Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ve mekanik sistemleri” işi adlı ihaleyi 1 milyar 42 milyon Avroluk teklifiyle CR3 Obrascon Huarte Lain (OHL) SA- Dimetronic SA Ortak Girişimi kazanmış ve 26 Ekim 2011 tarihinde CR3 sözleşmesi imzalandı.

Süre Uzatma

2014 yılı Ekim ayında OHL de maliyet artışını gerekçe göstererek işi yavaşlattı ve bırakmak istedi, OHL yalnızca kendisine teslim edilen hatları sökmek dışında yalnızca Gebze Pendik arası 3 yolun inşası konusunda gözle görülür bir faaliyet yürüttü. Ulaştırma Bakanlığı 18 Kasım 2016'da OHL ile uzatma kontratı imzaladı ve teslim tarihini 31 Aralık 2018'e çekti, Projede OHL'ye Türkiye'den üç müteahhit firması, Kalyon, Kolin ve Cengiz taşeronluk yapmak üzere sözleşmeye görevlendirildi.