Bireylerin hesabından geçen hafta 419 milyon dolar çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 23 Ağustos ile biten haftada 15 milyar 902 milyon 428 bin lira artarak 2 trilyon 385 milyar 312 milyon 77 bin liradan 2 trilyon 401 milyar 214 milyon 505 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,07 azalarak 1 trilyon 95 milyar 582 milyon 157 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,43 artarak 1 trilyon 203 milyar 531 milyon 917 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 219 milyar 915 milyon dolara geriledi. Bunun 200 milyar 289 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 626 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 171 milyar 945 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 871 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 385 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 88 milyon dolar oldu.