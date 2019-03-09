Geciken tren için yolcuya tazminat hakkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demiryolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı. Yönetmeliğe göre, ölüm ve yaralanma dışında gecikmeler ve iptallerde de yolcular tazminat talebinde bulunabilecek.

Yönetmelikte, “Demiryolu tren işletmecisi, yolcunun trene binerken, trenden inerken ya da trende bulunduğu sırada demiryolu sistemi ile ilgili bir kaza nedeni ile ölmesinden veya yaralanmasından ve bunlara bağlı fiziki ve ruhsal bütünlüğüne gelebilecek her türlü zarardan sorumludur” denildi.

Yönetmeliğe göre, demiryolu tren işletmecisi şu koşullarda sorumluluktan muaf olacak:

– Zararın mücbir sebep nedeniyle meydana gelmesi.

– Zararın, zarar görenin kusuru nedeniyle meydana gelmesi.

– Zararın üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmesi.

Kaza ve olay, altyapı veya üçüncü bir şahsın davranışından dolayı meydana gelir ve eğer buna rağmen demiryolu tren işletmecisi sorumluluktan tamamıyla kurtulamazsa, altyapı veya üçüncü şahsa karşı olası rücu hakkı saklıdır.

GECİKMEDEN DOLAYI TAZMİNAT

Son varış noktasına demiryolu tren işletmecisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı 0-500 km arası mesafelerde 75 dakika ve 500 km´den fazla mesafelerde 125 dakika ve daha fazla gecikmeyle varılması halinde, yolcular, demiryolu tren işletmecisinden tazminat talep etme hakkına sahiptir.

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BİLETİN YÜZDE 25’İ VE YÜZDE 50’Sİ KADAR TAZMİNAT

Bu durumda yolcuya, ödenmiş olan bilet ücreti üzerinden, 75-125 dakika arası gecikmelerde bilet ücretinin yüzde 25´i, 125 dakika üzeri gecikmelerde bilet ücretinin yüzde 50´si oranında, talebin iletilmesini takip eden 1 ay içinde tazminat ödenir. Tazminat tutarları üzerinde kesinti yapılamaz.

Sefer iptalleri ve iptaller sonucu yolcu hakları:

Sefer iptalleri durumunda bilet bedelleri kesintisiz veya belirlenen bir oranda fazlasıyla iade edilmesi hususunda demiryolu tren işletmecisi düzenleme yapar.

Sefer, taşıma sözleşmesinin yapılmasından sonra hareketten önce veya yolda ortaya çıkan bir sebep dolayısıyla iptal edilirse, demiryolu tren işletmecisinden kaynaklı bir nedenle yolculuğun başlamasından önce iptal edilen seferlerde; iptal edilen sefere ait tüm biletler ve tahsil edilen bedeller kesintisiz geri ödenir veya yolcunun isteğine göre demiryolu tren işletmecisi tarafından belirlenen trenlerde kullanılmak üzere geçerlilik süresi 180 günden az olmamak kaydıyla açık bilete çevrilir.

DHA

