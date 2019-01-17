‘Gelecek 15 yıl içgörüyü öne çıkaracak’

Dell Technologies’in bu yıl Türkiye’de müşteri ve iş ortaklarını bir araya getirmek üzere gerçekleştirmeye başladığı etkinlik serisi Dell Tech Talks’un ilki gerçekleştirildi.

Serinin ilk etkinliğinde Dell EMC Türkiye Genel Müdürü Sinan Dumlu'nun “2030'u Anlamak” sunumunun yanı sıra komedyen Doğu Demirkol'un keyifli performansı katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Yüzyıllardır makinelerle çalışsak da onlardan bambaşka düzeyde hazırlanmak üzere olduğumuzu belirten Sinan Dumlu, “Gelişmekte olan teknolojiler bugüne kadar benzerini görmediğimiz yeni olanaklar sunacak. Dünya çapında yaptığımız araştırmaya 1 göre 2030 yılı tahminlerinde üst düzey yöneticilerin fikir birliğine varamadıklarını görüyoruz.

Hiçbir dönemde bu denli gelişen teknolojinin iş hayatına girdiğini gözlemlememiştik” dedi. Gelecek 15 yılın nasıl olacağına dair öngörülerini paylaşan Dumlu, “Geçen 15 yılın aksine gelecekte işletme odaklı, bağlılık ve içgörü sistemlerinin daha fazla kullanıldığı, bulut temelli uygulamaların öne çıktığı, veri ve analitik akışının anlamlandırıldığı, internetin her şeyi birbirine bağladığı bir ortam görülecek” diye konuştu ve Dell Tech Talks'un bu ilk etkinliğine katılanlara teşekkür etti.