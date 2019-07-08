Gelir testi sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı herhangi bir sigorta türüne bağlı olmayan yani sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların kendileri ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan bir hizmet olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) geçtiğimiz yıllarda uygulamaya girdi. Genel Sağlık Sigortası'ndan faydalanabilmek için her ay belirli bir miktar ödeme yapılması gerekmektedir. Bu miktarın belirlenmesi ise Gelir Testi ile gerçekleşir. Peki, Gelir Testi tam olarak nedir? Gelir Testi sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm bunların cevabını bulabilmeniz için hazırladığımız haberimiz ve detaylar…

GELİR TESTİ NEDİR? NE İÇİN YAPILIR?

Kısaca anlatmak gerekirse Genel Sağlık Sigortası herhangi bir şekilde (SSK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı) sigortalı çalışan ya da çalışmayan yani sigortası bulunmayan her vatandaşın sağlık hizmetlerinden aynı şekilde faydalanabilmesi için ortaya çıkmış bir uygulamadır. Gelir Testi ise Genel Sağlık Sigortası kapsamında ne kadar prim ödeneceğinin belirlenmesi için yapılan bir testtir. Gelir Testinin amacı primin kim tarafından ve kadar ödeneceğinin belirlenmesidir. Primler, hanede kişi başına düşen aylık gelir miktarına göre kategorize edilir.

GELİR TESTİ NASIL YAPILIR?

Gelir testi için ikametinizin bağlı bulunduğu ilçe kaymakamlığına giderek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilirsiniz. Buradan alacağınız belgeleri muhtarlığa götürüp onaylattıktan sonra,

– Kimlik fotokopisi

– 2 adet vesikalık fotoğraf ile yeniden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ileteceksiniz. Bundan sonra değerlendirme süreci başlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başvuru sahibi kişilerin ne kadar prim ödeyeceklerini belirler. Ödenecek prim kaymakamlığa değil Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmektedir.

GELİR TESTİ SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

– E-devlet üzerinden kolaylıkla yapabileceğiniz sorgulama için https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-gelir-testi-sonucu-sorgulama linkine tıklayın.

– e-devlet'te yapacağınız hemen hemen her işlemde olduğu gibi bunda da kimlik doğrulama yapılmak zorundadır. Kimlik doğrulama yapmak için “kimliğimi şimdi doğrula” seçeneğine tıklayın.

– Yönlendirileceğiniz kimlik doğrulama sayfasında sizden TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi istenecek.

– Eğer e-devlet şifreniz yok ise en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz.

– Sizden istenen bilgileri eksiksiz girdikten sonra otomatik olarak yeniden sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

– Sorgulama sayfasında Gelir Testine ilişkin bilgilerinizi bulabilirsiniz.

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