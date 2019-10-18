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Genç çiftçi de devleti dolandırmış

Tarım Bakanlığı’nın 3 yıl önce uygulamaya soktuğu Genç Çiftçi Projesi’nden yararlananların hayvanlarını sattıkları, satılan hayvanların yerine de “Yakınlarından hayvan satın almış gibi” gösterip devletten para aldıkları belirlendi.

Ali Ekber ERTÜRK
06:10 -
Haberler Ekonomi
Genç çiftçi de devleti dolandırmış

Sayıştay raporunda “Büyükbaş ve küçükbaş hayvan projesi kapsamında desteklemeden yararlandırılan genç çiftçilerin kendilerine teslim edilen hayvanları elden çıkardıkları, mevzuat gereği yerlerine almaları gereken hayvanları ise yakın akrabalarından satın almış gibi gösterdikleri, bu duruma ise il ve ilçe müdürlükleri tarafından müsaade edildiği görülmüştür” denildi.

Sayıştay raporuna göre, Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanan bazı çiftçiler mevzuata aykırı hareket ederek haksız kazanç elde ettiler.

Genç çiftçiler tarafından imzalanan taahhütnamelerde “Proje kapsamında; eşimden, annemden, babamdan, kardeşimden, çocuğumdan ve bunların sahip/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında makine, mal, hizmet, tohum, fidan, canlı hayvan vb. satın almayacağım” ifadesine yer verildiğini aktaran Sayıştay, şunları belirtti:

“Ancak örnek olarak seçilen il müdürlükleri (Antalya, Ağrı, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Sivas) ve bunlara bağlı ilçe müdürlüklerinde gerçekleştirilen denetimlerde genç çiftçiler tarafından çeşitli nedenlerle elden çıkarılan hayvanların yakın dereceli akrabalardan satın alınmış gibi, hatta kendi kendine dahi satış yapmış gibi gösterilmek suretiyle bildirimde bulunulduğu, il ve ilçe müdürlükleri tarafından da bu duruma müsaade edildiği görülmüştür.”

Son güncelleme: 02:33 18.10.2019
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