Genç işsizler platform kurdu!

Genç İşsizler Platformu, Türkiye'de artan işsizliğe ve işsizlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla ekim ayında kuruldu. Platformun sözcüsü ekonomist Dr. Murat Kubilay kendilerini, “Bizler Türkiye'de işsizlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek, işsizliği artıracak adımlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya gelmiş gönüllü kimseleriz” olarak açıklıyor. Kubilay Sözcü'ye platformu ve hedeflerini anlattı.

“KAMUOYUNDA YETERİNCE DİLE GETİRİLMİYOR”

Platformun kuruluş amacını ve hedeflerini anlatan ekonomist Dr. Murat Kubilay, “Geçtiğimiz yıl işsizlik rakamlarında rekor kırıldı. Ekonomik aktivitede bozulma devam ediyordu. Varsayalım ki kriz geride kaldı, hepsi geride kalsa bile düzenli olarak üniversiteli mezun olanların işsizlik sorunu var giderek artan. Biz bunları düşündük. Bunlar kamuoyunda yeterince dile getirilmiyor. Asgari ücret zammı ve EYT konusundaki gibi bir algı oluşturabilirsek, en azından çözüm konusunda bir gelişme kaydedebileceğimize inanıyoruz” dedi.

EKONOMİK SİSTEM SORGULANMALI

“Tuzu kuru konumunda olan siyasetçilerin, ülkemizdeki işsizleri ayda bir yayınlanan veri gibi görmemesini istiyoruz” diyen Dr. Murat Kubilay,

işsizlerin yaşadığı ekonomik dramları kamuoyu ile paylaşmak istediklerini söyledi.

“Pek çok insan emek veriyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora yapıyor. Ancak karşılığını alamıyor. İşsiz kalıyor” ifadelerini kullanan Kubilay, “Türkiye'de şu anda 2 milyon 721 bin işsiz var. 15-34 yaş arası işsiz sayısı bu. İnsanların kendilerini değil içinde bulunduğumuz ekonomik sistemi sorgulaması lazım. Biz bu sorgulamaya vesile olmak istedik” diye konuştu.

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ÇÖZÜM SİYASETÇİLERİN ELİNDE

Genç İşsizler Platformu'nun ilk etapta bir sosyal medya platformu olarak kurulduğunu ancak yeni nesil örgütlenmelere uygun bir şekilde ilerleyeceğini belirten Kubilay, sözlerini şöyle sürdürdü; “Aidat toplayan veya fon alan bir durumumuz yok. Tamamen gönüllülük üzerinden bu işi yapıyoruz. Arkadaşlarımız müsait oldukları ölçüde katkı koyuyorlar.

Sosyal medya kampanyalarımız ile işsizliğe dikkat çekiyoruz. İşsizliğin çözümü doğrudan bir idari kararla olacak gibi değil. Farklı bir ekonomik sistem ve bunun uygulanmasıyla çözüm bulunabilir. Yoksullaştıran bir büyüme yaşadık.

Bunu değiştirmek lazım. Çözüme gitmek için erken. Çözüm siyasetçilerin elinde ancak bir imza ile işsizliği çözebilecek bir durumda değiliz. Mevcut hükümet de, muhalefet de işsizlik sorununun çözümünü ele almış değil. Ancak ülkemizin geleceği için bu sorunun çözümü şart”

ASGARİ ÜCRETİN FATURASI EMEKÇİLERE

Asgari ücret konusuna da değinen Genç İşsizler Platformu'nun sözcüsü ekonomist Dr. Murat Kubilay, şunları kaydetti; “Çalışanların insanca yaşayacak bir ücrete ihtiyacı var. Ancak mevcut ekonomik sistem bu yükü kaldırabilir bir pozisyonda değil. Haddinden fazla artan her şey de fatura emekçiye kesiliyor. İşveren sigortasız işçi çalıştırarak asgari ücretin altında ödeme yapıyor yine kendini kurtarıyor. Olan emekçilere oluyor. Ancak artık bu ülkede bu yükü işveren ve üst gelir grubunun da karşılaması gerekiyor”

Kubilay işsizlik konusuna dikkat çekmek isteyenler, işsizlikle ilgili sorun yaşayanlar ve destek olmak isteyenler sosyal medya hesaplarımızdan kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.