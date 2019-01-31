Gençlere yatırım 65 milyar dolar getirir

Dijital Türkiye Platformu (DTP), gençlerin iş ve eğitim hayatındaki eksiklikleri ile ilgili acı tabloyu gözler önüne serdi. DTP'nin uluslararası alanda denetim, vergi ve danışmanlık hizmeti veren PwC Türkiye ile birlikte hazırladığı “Dijitalleşme Yolunda Türkiye” raporuna göre, Türkiye'de çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen 20-24 yaş aralığındaki genç nüfusun oranı yüzde 33. OECD ülkeleri arasında yapılan karşılaştırmalara göre en düşük orana sahip ülke yüzde 7 ile İzlanda olurken, OECD ortalaması ise yüzde 16.7 oldu.

DİJİTAL BECERİ EKSİK

Rapora göre yüzde 33'lük oranın Almanya'daki gibi yüzde 9'a çekilmesi durumunda ekonomiye ek 64.7 milyar dolar katkı sağlanabilir. Gençlerin dijital becerilerle işgücüne kazandırılmaları gerektiğinin vurgulandığı raporda, “Genç nüfusa yönelik özel sektörün öncelik ve ihtiyaçlarına uygun olarak ilgili dijital becerilerin kazandırılması için özel sektör ve kamu sektörünün işbirliğiyle özel programlar tasarlanabilir” görüşüne yer verildi.

DTP'nin raporu, Türkiye'nin dijital beceri noktasında da ciddi şekilde yol kat etmesi gerektiğini ortaya koydu. Türkiye'de 16-74 yaş aralığındaki bireylerin yalnızca yüzde 34'ünün temel düzeyde ya da üzerinde dijital becerileri var. Avrupa Birliği (AB) ortalaması ise yüzde 57. Aynı becerilere sahip Türkiye'deki işgücü oranı yüzde 46 iken, AB'de bu oran yüzde 65. Rapor, Türkiye'nin bu verilerinin ekonomi için rekabetçilik ve büyüme sorunu teşkil ettiğini, aynı zamanda büyük bir sosyal problem olduğunu gösteriyor. DTP ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, dijitalleşmenin sağlayacağı fırsatlara dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Ekonomik büyümenin güvenli, sağlıklı ve katma değeri daha yüksek işler ile sağlanabileceğine ve daha güçlü bir Türkiye için, dijitalleşmenin, ülke vatandaşlarına ve endüstrilerine sayısız fayda ve fırsat getireceğine inanıyoruz. Dijital Türkiye Platformu'nun ‘Dijitalleşme Yolunda Türkiye' çalışması ile Türkiye'nin refah seviyesinin yükselişinde, dijital dönüşüm fırsatını, adanmış ve seri bir planlama ile değerlendirmesinin önemine dikkat çekmek istedik.”

Siber güvenliğe yatırım artırılmalı

“Dijitalleşme Yolunda Türkiye” raporu, dijitalleşme ile birlikte artan siber saldırılara da dikkat çekti. Rapora göre, Avrupa'da siber saldırılar sonucunda yılda 265 milyar Euro'luk kayıp yaşanıyor. Türkiye'de düzgün bir şekilde tanımlanmış dijital güvenlik politikasına sahip kurumların oranı yüzde 20 iken, Avrupa'da bu oran yüzde 30. Siber saldırıların hem özel sektörü hem de kamuyu tehdit ettiğinin belirtildiği raporda, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ciddi risklerle karşı karşıya kalınabileceği vurgulandı.