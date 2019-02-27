İŞKUR GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İŞKUR üzerinden 3 bin 243 işçi alımı yapılacak. Milyonlarca işsiz vatandaş Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurularını tamamladı. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılmıştı. Şimdi ise merakla kura sonuçları araştırılıyor. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar…

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruda “Bakanlığımızca sürekli işçi alımına ilişkin herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.” denildi.

Başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Belirlenen adaylar “www.gsb.gov.tr” internet sitesinden ilan edilecek.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavın yeri ve tarihleri de bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak.

Sözlü sınavda adaylara genel kültür (25 puan), genel yetenek (25 puan) ve mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin (50 puan) konularda sorular yöneltilecek.

Adaylar genel kültür ve genel yetenek alanında rastgele seçtikleri kapalı zarflardaki sorulara yazılı cevap verecek.

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise adayların yetkinliklerini ölçmeye yönelik eğitim düzeylerine uygun değerlendirme esas alınacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.