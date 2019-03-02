Genelkurmay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak! İşte MSB Genelkurmay personel alımı şartları…

Genelkurmay Başkanlığı sözleşmeli personel temini yapacak, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı Basın İlan Kurumu’nun sitesi üzerinden yayınlandı. Şartlar ve başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 2019 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ

1. Genelkurmay Başkanlığı merkez (Ankara) teşkilatında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

2. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

3. HER ADAYIN SADECE BİR TERCİH HAKKI BULUNMAKTADIR.

4. Adaylar sadece kılavuzda Tablo-2’de belirtilen bölümlerden mezun ise tercih yapabilecektir.

4. Yüksek Öğrenim Kurumundan (YÖK) eğitim verileri hatalı veya eksik gelen adaylar, Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesini başvuru aşamasında sisteme yükleyecektir. Sistem üzerinden eğitim verilerinde hata veya eksiklik olmayan adayların diploma veya mezuniyet belgesini yüklemesine gerek yoktur.

5. Yabancı dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu doğrultusunda kabul edilen sınav notu ile başvuru yapan adayların belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

6. Öğrenimini yurtdışında tamamlayıp YÖK tarafından onaylı denklik belgesi alan adaylar, belgelerini başvuru esnasında sisteme yükleyeceklerdir.

7. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

8. İlgili bölümlerden Çift anadal veya Yandal mezunu olup tercih yapamayan adayların Personel Temin Daire Başkanlığı ile irtibata geçmesi gerekmektedir.