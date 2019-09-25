Getir’den Mama Gönder’ projesi

Getir, HAYTAP iş birliği ile düzenlenen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, 1-4 Ekim tarihleri arasında ‘Evcil Hayvan' kategorisinden sipariş edilen her bir mama için barınaktaki bir hayvanın günlük mama ihtiyacı karşılanacak.

Proje çerçevesinde, barınaklardaki hayvanlara daha fazla ve daha uzun süreli destek olabilmek adına 1-4 Ekim tarihleri arasında kedi ve köpek mamaları yüzde 50 indirimli satışa sunulacak.

Getir kullanıcılarının sokaktaki minik dostları için alacağı her mama, barınaktaki bir hayvanın günlük mama ihtiyacını karşılayacak. Kampanyanın bitiminde mamalar, HAYTAP tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hayvan bakım evlerine iletilecek.

Geçtiğimiz 4 yılda ‘Mama Gönder' projesiyle, 19 farklı şehirde, 40'ın üzerinde hayvan bakım evine, 45 ton mama bağışlanmıştı.