Gıda paketi torbadan çıktı!

Torba yasa teklifinden çıkarılan 9'uncu madde, tıpkı Çaykur'dan satın alınan çay gibi kamu kurumları ve belediyelerin tarımsal birlik ve kooperatiflerden alacağı tarımsal ürünleri de Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnalar kapsamına dahil ediyordu. Bu maddenin yasalaşması halinde, daha önce yerel seçimlerde Çaykur çayını seçmene dağıtan iktidarın İstanbul seçimlerinde büyük gıda kolileri dağıtma imkanına kavuşabileceği iddia edilmişti. Muhalefet partilerinin itiraz ettiği bu madde, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerin ardından ortak kararla teklif metninden çıkarıldı.

İLGİLİ HABER Gıda kolileri dağıtacaklar

310 MİLYONLUK KÖPRÜ CEZASINA AF

Torba yasa teklifinde yer alan 15 TemmuzŞehitler Köprüsünden kaçak geçen araçların seçimler nedeniyle affını öngören madde Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre 1 Ocak 2019 tarihinden yasanın çıktığı tarihe kadar kaçak geçiş yapan araç sahiplerinin cezaları affedilecek, cezaları ödeyenlere ise para iadesi yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri, yıl başından bu yana köprüden 275 bin kaçak geçiş yapıldığını, bu geçişler için araç sahiplerine 310 milyon 500 bin lira ceza kesildiğini bildirdiler. Ceza kesilen araç sahiplerinden 4 bin 523 kişinin 3.9 milyon liralık cezasını devlete ödediğini, yeni af düzenlemesiyle bu kişilere 3.9 milyon liranın iade edileceğini söylediler.