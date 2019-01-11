Girişim ekspresi yola çıktı

Hamdi Ulukaya Girişimi’nin ilk iki dönem katılımcıları, Türkiye’nin deneyimli iş insanı ve liderleriyle ‘Girişim Ekspresi’nde buluştu. Erzincan’dan Kars’a üç gün süren ‘Girişim Ekspresi’ programında 12 startup ve 48 girişimci adayı, girişimcilik yolculuğunda ihtiyaç duydukları tüm bilgileri konunun uzmanlarından dinleme ve stratejilerini birebir eğitimlerle belirleme fırsatı buldu.

Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) katılımcıları ile mentorları “Girişim Ekspresi”nde bir araya geldi. Chobani'nin kurucusu başarılı girişimci Hamdi Ulukaya tarafından hayata geçirilen HUG'ın ilk iki dönem katılımcıları Doğu Ekspresi ile Erzincan'dan Kars'a uzanan üç günlük Hedef Takip Toplantısı'nda buluştu. Katılımcılar; aralarında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, New York Üniversitesi Pazarlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tülin Erdem gibi alanında uzman isimlerin bulunduğu mentorlarla projelerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Erzincan'da başlayan programda ilham konuşmaları, şirketleşme süreci ve marka yaratma stratejileri gibi girişimcilik yolculuğunda ihtiyaç duyulan tüm bilgiler konunun uzmanları tarafından paylaşıldı. Programın ana konuşmacılarından biri olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat gençlere özgün olmanın, -mış gibi yapmamanın başarının anahtarı olduğunu söyledi. Programda ayrıca Startup Destek Programı katılımcıları alanında başarılı isimlerden oluşturulan model yönetim kurulu toplantılarında, şirketlerinin gelecek stratejilerini tartıştı. Erzincan'dan Kars'a Girişim Ekspresi'yle giden yolcular, trende geçirdikleri saatleri de birebir mentor eğitimleriyle değerlendirdi.

DOĞU EKSPRESİ BİR EĞİTİM ARACI OLABİLİR Mİ?

Girişimciliği Anadolu'ya yayma iddiası olan Hamdi Ulukaya Girişimi, son dönemin popüler rotalarından biri olan Doğu Ekspresi'ni bir girişimcilik merkezi haline getirdi. Kendilerine özel olarak ayrılmış kompartımanlarda seyahat eden mentor ve deneyimli iş insanları girişimci adayı ve startup kurucularıyla birebir görüşmeler yaparak, iş fikri ve şirket stratejileri üzerine çalıştı.

Kars'ta da tüm gün süren eğitimlerin ardından katılımcılar, bölgenin yerel değerlerini marka haline getiren girişimcilerin hikayelerini dinlediler. HUG katılımcıları eğitimlerin yanında Erzincan ve Kars'ın kültürel ve doğal güzelliklerini de keşfetme fırsatı buldu. Erzincan Bakırcılar Çarşısı ve Ani Harabeleri'ni ziyaret eden girişimci adayı ve startup kurucuları ayrıca girişimcilik ekosistemiyle tüm Türkiye'ye örnek olan Boğatepe Köyü'nü ziyaret ettiler. Gravyer Peyniri'nin merkezi olan Boğatepe Köyü'nde kurulan Peynir Müzesi'ni gezen katılımcılar köy halkının evlerine misafir olup köyün kalkınma hikayesini yerinde dinlediler.

BAŞVURU SAYISI ÜÇE KATLANDI

Herkese eşit hayal kurma hakkı tanıyan Hamdi Ulukaya Girişimi üçüncü senesinde Girişimci Adayı Destek Programı'na 30 bin 448, Startup Destek Programı'na ise 4 bin 653 başvuru aldı. Bir önceki yıla oranla başvuru oranı yaklaşık üç katına çıkarken, programa Tekirdağ'dan Van'a, Ağrı'dan İzmir'e Türkiye'nin dört bir yanından gençler başvurdu. Yenilikçi programı ile Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde önemli bir konuma yerleşen HUG, 4 aşamadan oluşan değerlendirme sürecinde kullandığı, TÜİK'in belirlediği 12 istatistiki bölge ve cinsiyet dağılımı gibi kriterleri göz önünde bulunduran algoritmasıyla coğrafya, cinsiyet ve eğitim düzeyinden bağımsız olarak herkese ‘eşit hayal kurma hakkı' sağlamayı hedefliyor. Hamdi Ulukaya Girişimi 3. Dönem başvurularında 2 aşamaya geçen isimler ise Ocak ayı sonunda açıklanacak.