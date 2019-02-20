Godiva Asya-Pasifik faaliyetlerini MBK Partners’a satıyor

Godiva CEO’su Annie Young-Scrivner, Reuters’a yaptığı açıklamada anlaşmanın şirketin Japonya, Güney Kore ve Avustralya faaliyetleri ile Belçika’da bu bölgeler için üretim yapan tesisi içerdiğini söyledi.

CEO anlaşmanın mali değerini açıklamadı. Ancak kaynaklar daha önce anlaşmanın 1-1.5 milyar dolar değerinde olabileceğini belirtmişlerdi.

GELİR BÜYÜME İÇİN KULLANILACAK

Dünya genelinde sahip olduğu cafe sayısını gelecek altı yılda 20’den 6 bine çıkarmayı amaçlayan şirket, satış gelirini bu büyümeyi finanse etmek için kullanacak.

Young-Scrivner, Reuters ile söyleşisinde “Yatırımlarımıza kaynak sağlamak amacıyla birçok olası yöntemi değerlendirdik ve bir alıcı aramaya karar verdik” dedi.

Young-Scrivner şirketin satış gelirlerini gelecek altı yılda beş kat artırmayı hedeflediğini belirterek şunu ifade etti:

“Şöyle bir düşünce egzersizi yaptık: çikolata işindeyiz, çikolatada hangi kategorilerde büyüyebiliriz, ayrıca çikolatayla ile ne iyi gider? Kahve, çay çikolatayı doğal olarak tamamlayan şeyler. Belçika mirasımıza da baktık. Fırın ürünlerine girdiğimizi de göreceksiniz.”

İLGİLİ HABER Yıldız Holding, Godiva'nın Japonya kısmını satacak iddiası

“SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ BÜYÜME İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR ALDIK”

Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ülker açıklamasında, “2008'de Godiva'yı satın almamızdan bu yana global cirosunu ve mağaza sayısını neredeyse ikiye katladık. Godiva'nın gösterdiği performanstan ve markanın hala çok yüksek büyüme potansiyeli olduğunu görmekten son derece memnunuz. Gelecekteki potansiyelini görerek sağlıklı ve güçlü bir büyüme için gereken nakit akışını sağlamaya yönelik alternatifler tespit etmek üzere Godiva üst yönetimiyle stratejik bir çalışma yaptık. Sağlıklı ve güçlü bir büyüme için çok önemli bir karar aldık. Bu anlaşma portföyümüzdeki yüksek potansiyele sahip diğer bölgelerin hızlı büyüyebilmesi için ideal bir çözüm oldu. Godiva markasının tüm global pazarlarda fikri mülkiyet hakkı şirketimize aittir. Yani sahibi Yıldız Holding'dir, bunda bir değişiklik yok” ifadelerine yer verdi.

REUTERS