Goldman Sachs: İlk faiz indirimi 4. çeyrekte

Goldman Sachs analistleri Murat Unur ve Clemens Grafe yolladıkları bir notta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizleri TL’ye güven oluştuğunda indireceğini söyledi. Enflasyon görünümünden ziyade finansal istikrar konusunun yakın vadede para politikasında temel sürükleyici olacağını belirten kurum, ilk faiz indiriminin 4. çeyrekte olacağını öngördü.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, 2019 yılı büyümesine yönelik aşağı yönlü riskler olduğunu belirten uzmanlar bu yıl büyümenin eksi %2.5 olmasını bekliyor.

Analistler “Swap piyasasının zamanla normalleşmesi olası ancak son volatilitenin likidite priminin yüksek kalmasıyla sonuçlanacağını düşünüyoruz. Bu da iç finansal koşullarda sıkılaşmaya neden olacak” yorumuna da yer verdi.

Goldman Sachs analistleri Şubat ayındaki raporlarında faiz indiriminin 2. çeyrekte başlayacağını ve politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 24’ten yüzde 18’e ineceğini belirtmişti.