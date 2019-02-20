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Google bulut veri aktarma şirketi Alooma´yı almayı planlıyor

Google, bir bulut veri aktarma start-u'ı olan Alooma'yı satın almayı planladığını duyurdu.

14:48 -
Haberler Ekonomi
Google bulut veri aktarma şirketi Alooma´yı almayı planlıyor

Bu satın alma, kullanıcılara “Google Cloud´a geliştirilmiş, otomatik bir geçiş deneyimi sunacak ve onlara yönetilen açık kaynak veritabanı tekliflerinden Cloud Spanner ve Cloud Bigtable gibi çözümlere kadar tüm veritabanı hizmetlerimizi kullanmalarını sağlayacak” açıklamasıyla duyuruldu.

Alooma´nın açıklamasında, “Bu satın alma, Google Cloud ile uzun zamandır devam eden ortaklığımızın evrimidir. Yıllar boyunca, Google Ads and Analytics´ten Cloud Spanner ve BigQuery´e kadar birçok yerel entegrasyonu takip ediyor. Google Cloud´a katılmak, analitik, güvenlik, AI ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere bulut teknolojilerinin gücüyle desteklenen tam bir self-servis veritabanı geçiş deneyimi sunmaya bizi bir adım daha yaklaşacak” denildi.

DHA

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